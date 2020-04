Geruchsverlust bei Covid-19: Forscher wollen Riechtest entwickeln

Fieber, trockener Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit, Abgeschlagenheit: Diese Grippe-Symptome gleichen sich mit der Erkrankung an Covid-19. Es gibt aber auch Unterschiede: "Eine Grippe beginnt in der Regel plötzlich, mit Schüttelfrost, starkem Fieberanstieg, Kopf- und Gliederschmerzen", sagt Ernest Zulus, ärztlicher Leiter des Ärztefunkdienstes in Wien. "Man fühlt sich angeschlagen, hat ein schweres Krankheitsgefühl."

Einen bisher unbeachteten Unterschied entdeckte Virologe Hendrik Streeck von der Universität Bonn zusammen mit seinem Team, als er die Daten von mehr als 100 Covid-19-Patienten untersuchte. Ein mehrtägiger Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns schien ein übergreifendes und bisher unbekanntes Symptom der untersuchten Infizierten aus dem deutschlandweit besonders betroffenen Kreis Heinsberg zu sein. Der KURIER berichtete ausführlich.