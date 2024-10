Was wenig Zucker in den ersten 1.000 Lebenstagen bringen kann

Dass Zucker , in rauen Mengen genossen, ungesund ist, ist eine bekannte, wenngleich bittersüße Wahrheit. Eine neue Studie kommt nun zu dem Schluss, dass sich insbesondere der frühe Zuckerkonsum im Leben eines Menschen beträchtlich auf die Gesundheit auswirken kann.

Wenig Zucker schützt vor chronischen Krankheiten

Konkret soll eine geringe Zuckeraufnahme in den ersten 1000 Lebenstagen vor chronischen Krankheiten im späteren Leben schützen, wird in der im Fachjournal Science veröffentlichten Untersuchung postuliert. So könne das Risiko für Typ-2-Diabetes und Bluthochdruck gesenkt bzw. der Ausbruch der Krankheiten verzögert werden.

Spannend ist das Design der Studie: Sie stützt sich auf Daten aus dem Ende der Zuckerrationierung Anfang der 1950er-Jahre im Vereinigten Königreich. Als der Zucker nach dem Zweiten Weltkrieg rationiert wurde, weil es dauerte, bis wieder alle Zuckerfabriken errichtet werden konnten, konsumierten die Menschen durchschnittlich bis zu 40 Gramm freien zugesetzten Zucker pro Tag. Das entspricht in etwa der heutigen WHO-Mengenempfehlung von höchstens 50 Gramm freiem Zucker täglich.

Nach Ende der Rationierung stieg der Zuckerkonsum der britischen Bevölkerung drastisch an.