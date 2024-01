Experte warnt vor Länder übergreifenden Terrorzellen

In den letzten Jahren haben aufwendig geplante Anschläge wie jener vom 11. September 2001 in New York als möglich, aber eher unwahrscheinlich gegolten. Die größte Gefahr rechneten Terrorexperten radikalisierten Einzeltätern zu. Derzeit deute vieles auf eine mögliche strukturelle Veränderung bei islamistisch motivierten Anschlägen hin, betonte Nicolas Stockhammer im Gespräch mit der APA. Künftig dürften kleine, international vernetzte Terrorzellen die Ermittler beschäftigen.

Jüngste Beispiele zeigen, dass Jihadisten "sehr stark transnational vernetzt sind", sagte der Leiter des Instituts für Terrorismusforschung an der Donau-Universität Krems. Jener 15-Jährige, gegen den in Zusammenhang mit einem mutmaßlich geplanten Anschlag auf die Wiener Pride-Parade ermittelt wird, gründete etwa einen "Terror-Kanal", in dem auch ein junger Belgier und ein junger Ukrainer waren. Wie die APA am Montag berichtet hatte, tauschten sich die beiden über mögliche Anschlagspläne in Europa aus.

