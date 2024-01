Pride-Verdächtige: Belgischer Kontakt plante Anschlag und Ausreise

Suche nach Chemikalien im Netz

Auswertungen seines Handys zeigen, dass der Jugendliche auf verschiedenen Internetseiten nach Chemikalien suchte, mit denen man Bomben herstellen hätte können, sowie auf Websites Kaufinteresse an Selbstmordgürteln bzw. Repliken davon und Schreckschusspistolen bekundete. Auch erkundigte er sich, wie man als Minderjähriger in Regionen, die zum Territorium des IS bzw. ISPK gehörten, gelangen könnte. Interesse zeigte er auch an Hotelzimmern in der Türkei und Flixbus-Verbindungen dorthin.

Auch auf Koranverbrennungen in Schweden wurde in den Chats Bezug genommen. Konkret sprachen die Jugendlichen darüber, darauf "reagieren" zu wollen. Auch eine mögliche Reise nach Stockholm wurde besprochen. Der Ukrainer brachte ins Spiel, eine Synagoge anzugreifen.

Ein direkter Chat zwischen dem Belgier und einem der drei österreichischen Verdächtigen findet sich in den Handyauswertungen nicht. Von "österreichischen Brüdern" spricht jedoch wiederholt sein ukrainischer Chatpartner.

