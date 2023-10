Anschlagspläne auf Pride: Verdächtiger gründete eigenen "Terror-Kanal"

Neue Erkenntnisse zu den drei Terror-Verdächtigen, denen Anschlagspläne auf die Regenbogenparade der Wiener LGBTIQ-Community am 17. Juni zugeschrieben werden, haben die Auswertungen der bei den Burschen sichergestellten Handys ergeben. Diese bekräftigen eine mutmaßliche radikalislamistische Gesinnung der drei Burschen im Alter von 15, 18 und 20 und eine Nähe zur Terror-Miliz "Islamischer Staat" (IS). Der Jüngste hatte auf Telegram sogar einen eigenen "Terror-Kanal" gegründet.

In der vom damals noch 14-Jährigen ins Leben gerufenen Chat-Gruppe versammelten sich nach Erkenntnissen der Verfassungsschützer "bekennende Terroristen", darunter ein mutmaßlicher IS-Anhänger, der Mitte Februar in Belgien festgenommen wurde, sowie ein junger Ukrainer, der die anderen wissen ließ, er würde sich "gerne in die Luft sprengen" und könne schon "das Paradies fühlen". Mit diesem soll sich der damals 14-jährige Wiener Schüler noch separat in einem exklusiven so genannten Secret Chat ausgetauscht haben, wobei die entsprechenden Inhalte von den Usern gelöscht wurden und damit nicht mehr ausgelesen werden konnten. Die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) geht jedenfalls davon aus, dass der mittlerweile 15-Jährige seinen ukrainischen Chat-Partner "maßgeblich" unterstützt hat, indem er ihm ein Forum mit anderen "potenziell terroristischen Attentätern" bot, wie in einem der APA vorliegenden schriftlichen Bericht festgehalten wird.