Zu fett, zu süß - und dennoch als Kinderlebensmittel beworben

Wenig überraschend

Das Ergebnis ist nicht verwunderlich, so hat die Organisation Foodwatch 283 Lebensmittel untersucht, die für Kinder beworben werden - die meisten davon sind auch in Österreich erhältlich. Dabei wurde die Nährstoffzusammensetzung aller Produkte, die sich in Marketing oder Werbung direkt an Kinder richten, mit den Anforderungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) an ausgewogene Lebensmittel abgeglichen. Das Ergebnis: 242 der untersuchten Produkte (85,5 Prozent) sind ungesund und enthalten zu viel Zucker, Fett und/oder Salz. Sie sollten nach Kriterien der WHO eigentlich gar nicht erst speziell in Richtung Kinder vermarktet werden. Das zeigt: Weder Politik noch Wirtschaft haben ihre Versprechungen für einen besseren Schutz von Kinder und Jugendlichen vor Junkfood-Werbung gehalten. Auch im Vergleich zu einer foodwatch-Studie von 2015 hat sich nicht viel getan: Damals waren 89,1 Prozent der Produkte nach WHO-Maßstäben ungesund.