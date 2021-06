Zeckenstich kann Fleischallergie auslösen

Zusammenhang oft nicht gesehen

Durch die Zeitverzögerung zwischen dem Verzehr von rotem Fleisch und der Entwicklung einer allergischen Reaktion wird das Alpha-Gal-Syndrom möglicherweise oft übersehen bzw. spät diagnostiziert. Ein möglicher Zusammenhang zwischen dem Verzehr eines Steaks am Abend und Nesselsucht in der Nacht wird selten gesehen. Die Zeitverzögerung bei den Symptomen ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass die Alpha-Gal-Moleküle länger brauchen als andere Allergene, um verdaut zu werden und in den Kreislauf zu gelangen.

Kommt es zu den beschriebenen Symptomen - auch Stunden nach dem Verzehr einer Speise -, sollte dies gegenüber einem Arzt erwähnt werden. Eine Notfallbehandlung wird notwendig, wenn Schwierigkeiten beim Atmen bestehen, der Puls schneller oder langsamer wird, bei Schwindel und Benommenheit, der Unfähigkeit zu schlucken oder bei einer Ganzkörperrötung mit Wärmegefühl.

Bluttest

Die meisten Fälle des Alpha-Gal-Syndroms treten im Südosten der USA auf. Es wurde aber auch in Europa, Australien und Asien diagnostiziert. Es gibt keine andere Behandlung, außer rotes Fleisch zu vermeiden. Nachgewiesen wird es über einen Bluttest auf Nahrungsmittelallergien. Üblicherweise treten Fleischallergien bereits im Kindesalter auf, später erworbene Fleischallergien sind selten. Laut AGES-Schätzung treten in Österreich jährlich 100 neue Fälle erworbener Fleischallergie auf. Welcher Mechanismus dahinter steht, ist nicht klar, eine mögliche Erklärung sind allerdings die Zeckenstiche und die Übertragung des Alpha-Gal-Moleküls.

Schutz vor Zecken

Die Vermeidung von Zeckenstichen ist der Schlüssel zur Vorbeugung. Schützen Sie sich vor Zeckenstichen, indem Sie lange Hosen und langärmelige Hemden tragen und in bewaldeten, grasbewachsenen Gebieten Insektenschutzmittel verwenden. Führen Sie einen gründlichen Ganzkörper-Zeckencheck durch, nachdem Sie Zeit im Freien verbracht haben.