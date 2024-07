Richtig Zähneputzen: Welche Methode besser abschneidet

Die Fege- oder Rütteltechnik ist auch als "modifizierte Bass-Technik" unter Experten ein Begriff. Man kennt sie landläufig auch als "Rot auf Weiß"-Methode . Man setzt dabei die Borsten der Zahnbürste im 45-Grad-Winkel am Zahnfleischrand auf, lockert dann den Zahnbelag durch rüttelnde Bewegungen und "fegt" ihn dann mit sanftem Druck vom Zahnfleisch zu den Zahnkronen weg. Damit soll das Zahnfleisch geschont werden. Ebenso soll damit verhindert werden, dass Bakterien und Keime in Taschen zwischen Zähnen und Zahnfleisch geschoben werden.

Ihr Fazit aus nach der Analyse: "Es fehlt hier einfach an weiteren gut gemachten Forschungsarbeiten“, fasst Deinzer das Ergebnis ihrer neuen Publikation zusammen. Immerhin lassen die vorhandenen Daten den Schluss zu, dass das Putzen mit kreisenden Bewegungen helfen kann, Plaque zu reduzieren, heißt es in der Studie.

Viele wenden sich mit der Frage nach der besten Zahnputztechnik an ihre zahnärztliche Praxis oder suchen im Internet. "Solche Empfehlungen sollten auch wissenschaftlich abgesichert sein", betont Deinzer vom Institut für Medizinische Psychologie.

Elektrische Zahnbürsten: Kaum Belege für sauberere Zähne

Insgesamt fordern die Wissenschafterinnen weitere Forschung in diesem Bereich. Auch für die Annahme, dass elektrische Bürsten zu saubereren Zähnen führen, gebe es kaum Belege. "Viele der Studien, die eine geringe Überlegenheit elektrischer Zahnbürsten feststellen, vergleichen diese nur mit der kritisch bewerteten modifizierten Bass-Technik", sagt Deinzer. "Möglicherweise ist auch hier die richtige Systematik entscheidender als die Art der Bürste", ergänzt Sälzer. Außerdem sei das manuelle Zähneputzen nachhaltiger und kostengünstiger, so dass sich auch deswegen weitere Forschung in diesem Bereich lohne.