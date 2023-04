Warum man nicht unter der Dusche Zähne putzen sollte

Unappetitliche Angelegenheit

Arun Narang, ein in Toronto ansässiger Zahnarzt, schildert im Interview mit Fox News Digital, dass Menschen, die ihre Zähne in der Dusche putzen, zudem schädliche Kreuzkontaminationen riskieren. "Zähneputzen unter der Dusche spart zwar Zeit, setzt die Bürste aber mehr Bakterien aus", so Narang. "Badewannen und Duschen sind in der Regel ideale Orte für das Wachstum von Bakterien, da sie ständig nass und warm sind und mit anderen Familienmitgliedern geteilt werden."

Wenn man eine Zahnbürste in der Nähe einer Duschwand abstellt, können Bakterien, die sich dort gebildet haben, auf die Borsten – und schließlich auf die Mundschleimhäute – übertragen werden.

Gefährlich wird es, wenn man auch die Mundspülung mit unter die Brause nimmt. Vor allem bei ölhaltigen Produkten – seit geraumer Zeit erfreut sich Ölziehen (dabei nimmt man einen Esslöffel Öl in den Mund und spült damit für einige Minuten die Zähne) großer Beliebtheit – ist die Sturzgefahr wegen der rutschigen Rückstände erhöht.

Wer sich nicht vom morgendlichen Multitasking abbringen lassen will, sollte die Zahnbürste jedenfalls außerhalb der Dusche aufbewahren.