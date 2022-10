Winterdepression: Was man dagegen tun kann

Was kann man also tun, um dem Tief zu entkommen? Licht ist hier der stärkste Verbündete. Strahlt ein Sommertag noch mit der Intensität von 100.000 Lux, sinkt diese an einem trüben Wintertag auf etwa 3.500 Lux. Diesen Mangel kann man mit der Lichttherapie gezielt ausgleichen. Mit einer – je nach Produkt – halben bis ganzen Stunde am Vormittag vor der Lichtlampe senkt man untertags den Spiegel des Schlafhormons Melatonin, das für die starke Müdigkeit sorgt. Gleichzeitig hebt das Licht den Serotoninspiegel und damit auch die Stimmung.

Zusätzlich hilft es Körper und Seele, auch an grauen Tagen bewusst an die frische Luft zu gehen – heller als im eigenen Wohnzimmer oder Arbeitsplatz ist es draußen allemal. Dreht man eine Runde um den Block, geht im Wald spazieren oder schafft es gar zum Work-out ins Fitnesscenter, bringt man zusätzlich seinen Kreislauf in Schwung.

Darüber reden

Auch ein strukturierter Tagesablauf kann dabei helfen, den Alltag um einiges zu vereinfachen und zusätzlichen Stress zu vermeiden. Dem eigenen Rückzugsbedürfnis wirkt man aktiv entgegen, indem man bewusst darauf achtet, seine Sozialkontakte weiterhin zu pflegen. Ein Telefonat am Abend mit einer guten Freundin kann schon helfen, die Belastung etwas zu lindern.

Generell sollte man keine Scheu haben, über seine Situation zu sprechen – auch nicht davor, sich professionelle Hilfe und Unterstützung zu suchen. Im Frühling flauen die Symptome zwar ab, dennoch kann bis dahin der Alltag durch die SAD stark eingeschränkt und der Leidensdruck hoch sein. Umso wichtiger also, die eigene mentale Gesundheit ernstzunehmen.