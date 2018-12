Lichttherapie als Heilmittel gegen Winterdepression

50 Prozent Heilungsquote .

Die Wirkung der Lichttherapie ist wissenschaftlich unbestritten. Das bestätigt auch Prof. Edda Winkler-Pjrek aus ihrer medizinischen Praxis. „Wir haben untersucht, wie viele der Herbst-Winter-Depressions-Patienten mit Lichttherapie alleine auskommen. Das war rund die Hälfte. Die anderen brauchen zusätzlich Medikamente oder eben nur Medikamente.“

Kann die Lichttherapie eigentlich auch prophylaktisch eingesetzt werden? „Naja, das fragen mich auch die Patienten. Sagen wir so, schaden kann eine Lichttherapie in keinem Fall anrichten. Bei rezidivierenden Depressionen, ob saisonal oder nicht, verstärken sich die Beschwerden von Mal zu Mal. Je öfter es also zu depressiven Episoden kommt, desto schwerer werden sie und umso schwieriger sind sie dann auch behandelbar. Es schadet dem Körper, wenn es immer wieder zu Depressionen kommt.“ Der Körper habe eine Art Krankheitsgedächtnis.

Möglicherweise lasse sich in einigen Fällen mit einer frühzeitig im Herbst beginnenden Lichttherapie sogar verhindern, dass die Herbst-Winter-Depression in dieser Saison überhaupt ausbricht. „Studien haben gezeigt, dass selbst bei Patienten, die fünf Jahre lang an einer Herbst-Winter-Depression gelitten haben, diese plötzlich in den darauffolgenden Jahren nicht mehr auftritt. Dass die Herbst-Winter-Depression eine Erkrankung ist, von der man meistens nicht das ganze Leben lang betroffen ist, lässt sich auch daran erkennen, dass wir in unserer Ambulanz nur sehr wenige junge Patienten und wenige über 65-Jährige haben.“