Transkranielle Therapie: Licht aus dem Kopfhörer

Lichttherapie als Behandlung von Herbst-Winterdepression ist längst wissenschaftlich anerkannt und erprobt. Allerdings mit einer Lichtlampe über die Augen. Ein neuer Ansatz geht völlig andere Wege. Zwischen 2008 und 2010 fanden Forscher an der Universität von Oulu, Finnland, heraus, dass zusätzlich zu den Augen auch Bereiche des menschlichen Gehirns lichtempfindlich sind (siehe Grafik).

Es klingt so einfach wie kurios: Leuchtet man Menschen ins Ohr, wird dadurch ihre Gehirnfunktion stimuliert. Eine weitere Studie des finnischen Forscherteams wurde 2012 in der Fachzeitschrift „World Journal of Neuroscience“ veröffentlicht. Bei dieser wurden den Probanden die Augen verbunden: Das Licht sollte nur durch das Ohr auf das Hirn einwirken können.

Bei dem placebo-kontrollierten Versuch an 51 gesunden Testpersonen konnten die Forscher Beweise für einen Einfluss des Lichts auf die Gehirnfunktionen sammeln.