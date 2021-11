Wie uns Tiere gesund und glücklich machen

Bienen liefern mit Honig ein Mittel zur Wundbehandlung. Katzen setzen schnurrend Gewebe in Schwingung, Knochen heilen so schneller. Pfeilschwanzkrebse produzieren im Blut Zellen, die schädliche Bakterien in medizinischen Tests sichtbar machen.

Ginge es nach René Anour, der Veterinärmediziner würde wohl von jedem Lebewesen auf diesem Planeten ein Pärchen vor der Sintflut retten. In seinem Buch „Das Arche Noah Prinzip“ (edition a, 24 Euro) beschreibt er flott und präzise gemäß dem Untertitel, was es an „Heilung aus dem Tierreich“ in der Praxis bereits gibt und was Hoffnung für die Zukunft der Humanmedizin verspricht.