Erstmals erfolgreich Schweineniere in Menschen transplantiert

​​​​​​US-Amerikanische Chirurgen transplantierten zum ersten Mal weltweit eine Schweineniere in eine Patientin ohne sofortige Abstoßung durch das Immunsystem der Empfängerin. Die Niere stammte von einem Schwein, dessen Gene so verändert worden waren, dass sein Gewebe kein Molekül mehr enthielt, von dem bekannt ist, dass es eine fast sofortige Abstoßung auslöst.

Empfängerin war eine hirntote Patientin mit Anzeichen einer Nierenfunktionsstörung, deren Familie dem Experiment zugestimmt hatte – bevor die Patientin von den lebenserhaltenden Maßnahmen genommen werden sollte, wie Reuters berichtet.

"Ziemlich normal"

Insgesamt war die neue Niere drei Tage an ihren Blutgefäßen befestigt. Sie wurde außerhalb des Körpers gehalten, sodass Forscher sie untersuchen konnten. Die Testergebnisse der Funktion der transplantierten Schweineniere "sahen ziemlich normal aus", sagte Transplantationschirurg Robert Montgomery, der die Studie an der NYU Langone Health in New York City leitete.