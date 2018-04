Wie Medizinstudenten dank einer App Leben retten

Das funktioniert so: Über die App erfahren die Registrierten dank Smartphone-Ortungsdiensten, wenn in der Nähe ihres Aufenthaltsort ein Notfall passiert. Wer verfügbar ist, meldet sich und wird zum Einsatzort navigiert. Ist man noch vor der Rettung vor Ort, beginnt man sofort mit Erste-Hilfe-Maßnahmen oder gegebenenfalls einer Reanimation, bis der Notarzt eintrifft.

Ob Herzinfarkte, plötzlicher Herztod oder ein Herz stillstand aus anderen Gründen: Pro Minute, in der nichts getan wird, sinkt die Überlebenswahrscheinlichkeit um zehn bis zwölf Pro zent. Auch in einem per fekten Rettungssystem dauert es et wa elf Minuten bis der Not arzt am Einsatzort eintrifft. Man kann sich also aus rechnen, wie rasch die Chancen für das Überleben sinken.

Jakob Eichelter, Initiator der Lebensretter-App (im Bild unten ganz rechts), beschäftigen diese Fakten nicht erst, seit er Medizin studiert. Ein Notfall im familiären Umfeld zeigte ihm vor einigen Jahren, wie notwendig schnelles Eingreifen sein kann. Seit seinem Zivildienst als Notfallsanitä ter bei der Wiener Rettung engagiert er sich ehrenamtlich beim Verein „Puls“, der im Kampf gegen plötzlichen Herztod das Bewusstsein für Erste Hilfe erhöhen will.