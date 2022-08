Wie lange bleibt man nach einer Covid-Infektion ansteckend?

In immer mehr Ländern wird nun, zweieinhalb Jahre nach Ausbruch der Pandemie, die verpflichtende Quarantäne aufgehoben und durch eine freiwillige Isolation ersetzt. In Österreich gilt derzeit nur eine Verkehrsbeschränkung, Infizierte dürfen mit Maske am Alltagsleben teilnehmen und können sich nach fünf Tagen davon freitesten, sofern keine Symptome mehr auftreten. Doch wie lange könnten sie andere - theoretisch - anstecken?

Zu dieser Frage hat nun auch das US-amerikanische Centers for Disease Control and Prevention (CDC) seine Empfehlungen aktualisiert. Die Experten raten Infizierten, sich fünf Tage zu isolieren, Erkrankte brauchen aber keinen negativen Test, um das Haus verlassen zu dürfen. Am ansteckendsten sind Corona-Infizierte bekanntlich ein bis zwei Tage, bevor Symptome auftreten, sowie bis zu drei Tage danach.

Eine Ansteckung zwischen dem sechsten und zehnten Tag nach Symptombeginn ist zwar unwahrscheinlich, aber immer noch möglich, betonen die Experten der CDC. Deswegen werden Infizierte aufgefordert, zehn Tage lang eine gut sitzende Maske zu tragen.

Welcher Test?

Danach sinkt das Ansteckungsrisiko merklich, auch wenn der Test immer noch ein positives Ergebnis anzeigt und milde Symptome wie Husten und Halsweh anhalten. Zeigt der Antigentest ab dem fünften Tag ein negatives Ergebnis, ist man mit ziemlicher Sicherheit nicht mehr ansteckend, sagt die Expertin für Infektionskrankheiten Amy Barczak in der Washington Post. In einer Studie, die jüngst im New England Journal of Medicine publiziert wurde, stellte Barczak fest, dass Menschen, die sich mit der Omikron-Variante infiziert hatten, das Virus im Schnitt acht Tage verbreiten können.

In einer anderen Studie hatten Forscher der University of Massachusetts Chan Medical School herausgefunden, dass 30 Prozent aller Patienten 10 Tage nach einem positiven PCR-Test immer noch ein positives Schnelltestergebnis hatten.

Um festzustellen, ob man noch ansteckend ist, seien Antigen-Schnelltests jedenfalls besser geeignet als PCR-Tests, erklärt Albert Ko, Epidemiologe und Infektonsspezialist an der Yale University. PCR-Tests können demnach schon am Beginn einer Infektion winzige Mengen an Viren nachweisen, bevor diese weiterverbreitet werden können. Sie sind also eher am Anfang sinnvoll, um überhaupt eine Covid-Infektion zu bestätigen - nicht aber, um herauszufinden, ob man noch ansteckend ist.