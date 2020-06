WHO: Vorbereitung auf Grippe-Saison leidet unter Corona-Bekämpfung

Die Corona-Pandemie beeinflusst laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Vorbereitung auf die Grippe-Saison sehr negativ. Das Sammeln der nötigen Informationen zu den potenziell gefährlichen Grippeviren leide momentan unter der vom Coronavirus geprägten Beanspruchung unter anderem der Laboratorien und der Fachkräfte, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Montag in Genf.

Keine Zeit verlieren

So sei die Zahl der an die WHO geschickten Viren-Proben um 62 Prozent gesunken. Die Zahl der in eine spezielle WHO-Datenbank hochgeladenen Gen-Sequenzen von Grippeviren sei um 94 Prozent zurückgegangen.

"Diese Störungen könnten kurz- und langfristige Effekte haben, darunter auch den Verlust der Fähigkeit, neue Grippe-Viren mit pandemischen Potenzial zu erkennen", sagte Tedros. Auf der Südhalbkugel sei die Grippe-Saison bereits im Gang.

Es gelte, keine Zeit zu verlieren, appellierte Tedros an die internationale Gemeinschaft, wie bisher Daten zu den Grippeviren zur Verfügung zu stellen. Auf Basis dieser Informationen spricht die WHO Empfehlungen für Impfstoffe aus.