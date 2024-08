Das große Surren: Welche Insekten welche Stiche hinterlassen und was hilft

Wespenstiche sorgen vermehrt für Ambulanz-Besuche

Wohl wegen des abwechselnd feucht-warmen Wetters der vergangenen Monate schwirren auffallend viele Wespen umher, meinen Fachleute. Im Spätsommer und Herbst – den eigentlichen Wespen-Hauptsaisonen – könnte sich ihre Zahl nochmals erhöhen. Wespenpopulationen scheinen auch periodisch zu erstarken: Auf ein schwaches Jahr folgt meist ein starkes.

Das spürt man auch am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder im Kärtner St. Veit an der Glan. "Heuer mussten wir schon ausnehmend viele Patientinnen und Patienten mit Wespen-Stichen versorgen – meistens ist das erst gegen Ende August der Fall", berichtet Hans Peter Gröchenig, Vorstand der Abteilung für Innere Medizin, im KURIER-Gespräch. Mit Insektenstichen – auch von Bienen und Hornissen – sei man an der Ambulanz mehrfach täglich konfrontiert.

Nicht immer sei eine ärztliche Versorgung notwendig: "Oft wird vorschnell das Spital aufgesucht, was Ressourcen für echte Notfälle bindet", sagt Gröchenig. Um Patientinnen und Patienten die Verunsicherung zu nehmen, plädiert der Internist für Aufklärung.