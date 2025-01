Heute vor fünf Jahren: Weltweit erster Corona-Todesfall registriert

Vor fünf Jahren stürzte ein bis dahin unbekanntes Virus die Menschheit in eine beispiellose Krise: Am 11. Jänner 2020 wurde in China der weltweit erste Todesfall durch das Coronavirus SARS-CoV-2 registriert. Fünf Jahre nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie stellen sich nicht nur Experten die Frage, wie gut die Welt für künftige Pandemien gerüstet ist.

Neue Maßnahmen und Einrichtungen

In Berlin wurde von der WHO 2021 ein neues Pandemie-Zentrum eingerichtet: Das Globale Hub zur Pandemie- und Epidemieaufklärung soll dazu beitragen, gesundheitliche Notlagen in Zukunft frühzeitig zu erkennen und darauf zu reagieren.

Als Lehre aus der Corona-Pandemie wurde zudem der bei der Weltbank angesiedelte Globale Pandemiefonds ins Leben gerufen. Mit den Geldern des Fonds werden in ärmeren Ländern etwa Labore besser ausgestattet und medizinisches Personal ausgebildet. Bisher wurden Projekte mit einem Volumen von 338 Millionen Dollar (fast 328 Millionen Euro) gefördert.

In Südafrika wurde ein mRNA-Technologiezentrum eingerichtet, um die lokale Impfstoffproduktion zu verbessern. Ein Ausbildungszentrum der WHO rund um Biotechnologie in Südkorea soll die Herstellung von Medikamenten in mehr Ländern fördern.