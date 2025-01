Was im Bereich Gesundheit 2025 global und national zu erwarten ist

© Montage: istock, APA/AFP (2), Reuters (2)

Was 2025 bringen wird: Neue Medikamente u. a. gegen Alzheimer und Krebs; Impfkampagnen mit zwei Malaria-Impfstoffen für Kinder in Afrika; weiterhin ein Pandemie-Potenzial durch Mpox und andere Erreger; Anlaufstellen für Patienten mit ME/CFS in den Bundesländern sowie neue Zentren für die Primärversorgung

.