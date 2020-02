Welt-Krebstag: Neue Maßnahmen im Kampf gegen Krebs

HPV-Impfung gegen Gebärmutterhalskrebs

Im Kampf gegen Gebärmutterhalskrebs wünscht sich Sevelda, dass alle Viertklässler gegen HPV geimpft werden, außer deren Eltern würden dies aktiv ablehnen. Eine derartige Impfung wäre "extrem wirksam", da Gebärmutterhalskrebs nahezu ausschließlich durch HPV-Viren verursacht werde, erklärte der Krebshilfe-Präsident. Die Impfung gibt es seit ungefähr 15 Jahren, seit 2014 ist sie auch Bestandteil des kostenlosen Schulimpfprogrammes für Kinder zwischen dem neunten und zwölften Geburtstag. Es könne aber aufgrund von Umfragen davon ausgegangen werden, dass weniger als die Hälfte der Kinder auch dagegen geimpft sei, sagte Sevelda.

Die NEOS schlossen sich in einer Aussendung der Forderung nach einer HPV-Impfung mit "Opt-Out"-Funktion an. "Das wäre ein signifikanter Beitrag zur allgemeinen Gesundheit in Österreich", sagte Gerald Loacker, Gesundheitssprecher der NEOS, und kündigte einen entsprechenden Antrag im nächsten Plenum des Nationalrats an.

Psychoonkologische Betreuung von Krebspatienten

Schließlich kündigte der Gesundheitsminister noch die Verbesserung der psychoonkologischen Betreuung und Versorgung von Krebspatienten an. "Psychoonkologische Unterstützung ist wahnsinnig wichtig", erklärte Promi-Friseurin Barbara Reichard, die kürzlich an Lungenkrebs erkrankte und bei der Pressekonferenz somit aus Erfahrung sprach. "Mit den Folgen einer Krebsdiagnose und einer Chemotherapie kommt man alleine kaum zurecht", betonte Reichard.

Wesentlich sei aber auch die Vorsorge. "Wir wissen als Menschen, als Gesellschaft: Wir können etwas beitragen."