Welt-Alzheimertag: Wie pflegende Angehörige für sich selbst sorgen können

Halte ich das durch?

Dazu kommt emotionale Betroffenheit. „Selbst bei Menschen, die aus ganzem Herzen pflegen, stellt sich eines Tages die Frage, ob sie das auf Dauer durchhalten. Sie sind nicht nur als Sorgende enorm gefordert, sondern auch auf der Gefühlsebene“, sagt Sepp Fennes, Coach und Trainer mit Schwerpunkt Demenz. Es entsteht das Empfinden eines steten Verlusts und vieler Abschiede. „Die Person, die man kannte, hat sich oft stark verändert. Der entscheidungskräftige Lebenspartner wird beispielsweise zum überforderten Menschen. Das ist schwer zu integrieren“, so Fennes. Und: „Die Herausforderung ist auch abhängig von der Art der Demenz. Das Idealbild des aus vollem Herzen Pflegenden gibt es, bleibt aber ein Idealbild. Die Wirklichkeit hat viele Facetten “, so Fennes. Die Last sei so oder so enorm: „Die Sorge ist 24 Stunden lang da, man muss funktionieren, im Bewusstsein, dass mittelfristig wenig besser wird.“