Wegen Corona-Pandemie leben US-Amerikaner 2,7 Jahre kürzer

Im Jahr 2021 war die Verkürzung der Lebenserwartung bei weißen US-Amerikanern stärker ausgeprägt als bei schwarzen, die im ersten Jahr der Pandemie einen stärkeren Rückgang verzeichneten.

Während die Pandemie den größten Teil des Rückgangs der Lebenserwartung verursacht hat, trug auch ein Anstieg der Unfalltode und Überdosen dazu bei, ebenso wie Todesfälle durch Herzkrankheiten, chronische Lebererkrankungen und Zirrhose, so der neue Bericht.

Bisher wurden Veränderungen in der Lebenserwartung in Schritten von Monaten und nicht von Jahren gemessen: "Selbst kleine Rückgänge in der Lebenserwartung von einem Zehntel oder zwei Zehnteln eines Jahres bedeuten, dass auf Bevölkerungsebene viel mehr Menschen vorzeitig sterben, als es eigentlich der Fall sein sollte", sagte Robert Anderson, Leiter der Sterblichkeitsstatistik bei der NCHS.

"Dies bedeutet eine enorme Auswirkung auf die Bevölkerung in Form einer erhöhten Sterblichkeit", fügte er hinzu.

Steven Woolf, emeritierter Direktor des Center on Society and Health an der Virginia Commonwealth University, bezeichnete den Rückgang der Lebenserwartung im Interview mit der New York Times als "historisch".

Erst vor wenigen Monaten wurde eine Studie für die Jahre 2019 und 2020 veröffentlicht, die den Einfluss des ersten Pandemiejahres auf die Sterblichkeit aufzeigte: Auch hier traf die Pandemie die Vereinigten Staaten besonders stark. Im Vergleich mit 21 reichen Staaten der Welt verzeichnete aber auch Österreich mit einem Rückgang der Lebenserwartung um 0,77 Jahre im Vergleich zum Mittelwert (minus 0,58 Jahre) einen Dämpfer.