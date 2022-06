Studie: Optimismus kann das Leben deutlich verlängern

Dass gewisse Verhaltensweisen wie etwa Rauchen oder Bewegungsmangel das Leben verkürzen kann, ist schon lange bekannt. Welche psychologischen Faktoren dafür verantwortlich sind, dass Menschen länger leben, war hingegen seltener Gegenstand der Forschung.

Wissenschafterinnen und Wissenschafter der Harvard T.H. Chan School of Public Health wollten das genau wissen und haben festgestellt, dass ein höheres Maß an Optimismus mit einer längeren Lebenserwartung sowie einer Lebenserwartung von über 90 Jahren verbunden ist - egal welcher ethnischen Gruppe sie angehören.

Vorteile für alle Menschen

"Obwohl der Optimismus selbst von sozialstrukturellen Faktoren wie der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Ethnie beeinflusst werden kann, deuten unsere Forschungsergebnisse darauf hin, dass die Vorteile des Optimismus auch für andere Gruppen gelten können", sagte Hayami Koga, von der Harvard Chan School und Hauptautor der Studie.

"Viele frühere Arbeiten haben sich auf Defizite oder Risikofaktoren konzentriert, die das Risiko von Krankheiten und vorzeitigem Tod erhöhen. Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass es sinnvoll ist, sich auf positive psychologische Faktoren wie Optimismus zu konzentrieren, um Langlebigkeit und gesundes Altern in verschiedenen Gruppen zu fördern.

Die Studie wurde am 8. Juni 2022 online im Journal of the American Geriatrics Society veröffentlicht.

Älter als 85 Jahre

In einer früheren Studie stellte die Forschergruppe fest, dass Optimismus mit einer längeren Lebensspanne und einer außergewöhnlichen Langlebigkeit verbunden ist, die als Leben über 85 Jahre hinaus definiert wurde. Da sie in dieser früheren Studie hauptsächlich weiße Bevölkerungsgruppen untersucht hatten, erweiterten Koga und ihre Kollegen den Teilnehmerkreis in der aktuellen Studie um Frauen aus allen ethnischen Gruppen.

Laut Koga ist die Einbeziehung verschiedener Bevölkerungsgruppen in die Forschung für die öffentliche Gesundheit wichtig, da diese Gruppen eine höhere Sterblichkeitsrate haben als weiße Bevölkerungsgruppen und es nur wenige Forschungsergebnisse über sie gibt, die als Grundlage für gesundheitspolitische Entscheidungen dienen können.

Für diese Studie analysierten die Forscher Daten und Umfrageantworten von 159.255 Teilnehmerinnen der Women's Health Initiative, die postmenopausale Frauen in den USA umfasste. Die Frauen wurden zwischen 1993 und 1998 im Alter von 50 bis 79 Jahren eingeschrieben und bis zu 26 Jahre lang beobachtet.

Positive Ressourcen

Von den Teilnehmerinnen hatten die 25 Prozent, die am optimistischsten waren, eine um 5,4 Prozent längere Lebenserwartung und eine um 10 Prozent höhere Wahrscheinlichkeit, über 90 Jahre alt zu werden, als die 25 Prozent, die am wenigsten optimistisch waren. Die Forscher fanden auch keine Wechselwirkung zwischen Optimismus und den Kategorien ethnische Zugehörigkeit - diese Trends blieben auch nach Berücksichtigung von demografischen Faktoren, chronischen Erkrankungen und Depressionen bestehen.

Koga sagte, dass die Ergebnisse der Studie die Sichtweise der Menschen auf Entscheidungen, die ihre Gesundheit betreffen, verändern könnten.

"Wir neigen dazu, uns auf die negativen Risikofaktoren zu konzentrieren, die unsere Gesundheit beeinträchtigen", sagte Koga. "Es ist auch wichtig, über die positiven Ressourcen wie Optimismus nachzudenken, die sich positiv auf unsere Gesundheit auswirken können, vor allem wenn wir sehen, dass diese Vorteile in allen rassischen und ethnischen Gruppen zu finden sind.