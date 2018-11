Steigende Lebenserwartung? Von wegen

Es ist eine noch nie da gewesene Erfolgsgeschichte: Noch nie in der Geschichte ist die durchschnittliche Lebenserwartung des Menschen so angestiegen, wie zwischen 1950 (48,1 Jahre) und 2017 (70,5 Jahre). Das ergab eine neue Studie namens „Global Burden of Disease“, die jetzt im Fachmagazin The Lancet erschienen ist.

Höchste und niedrigste Lebenserwartung

Die niedrigste Lebenserwartung haben derzeit mit 49,1 Jahren Männer in der Zentralafrikanischen Republik. Am höchsten liegt sie bei Frauen in Singapur, die 87,6 Jahre alte werden. Der größte Fortschritt im Untersuchungszeitraum wurde durch die massive Senkung der Kindersterblichkeit gemacht (von 216/1000 Lebendgeburten auf 38,9/1000). Für den Report wurden Daten aus 195 Staaten der Erde gesammelt und analysiert. Die Autoren warnen allerdings davor, dass sich dieser allgemein gute Trend umkehren könnte.