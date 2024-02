Migräne und Menopause: Höheres Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall?

Weil frühere Studien einen Zusammenhang mit dieser Beschwerden mit einem Risiko für Herzinfarkte oder Schlaganfälle nahe legten, sind manche Frauen besorgt. Forschende der University of Michigan haben diese Faktoren nun genauer untersucht. Ihre Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift Menopause veröffentlicht.

Viele Frauen leiden während ihrer Wechseljahre an den typischen Symptomen wie Hitzewallungen und Schweißausbrüchen , vor allem nachts. Zusätzlich können allerdings auch Migräneattacken in der Menopause auftreten.

Studienleiterin Catherine Kim und ihr Team nützten dafür Daten von 1.900 Frauen, die seit den 1980er-Jahren gesammelt wurden. Für die sogenannte CARDIA-Studie (Corona Artery Risk Devolopment in Young Adults) wurden Frauen in ihren Zwanzigern und Dreißigern über Jahrzehnte hinweg regelmäßig im Hinblick auf ihr kardiovaskuläres Risiko hin untersucht. Heute sind sie über 50 und 60 Jahre alt. In die Daten zu ihrer Herzgesundheit können daher auch ihre Erfahrungen der Wechseljahre einbezogen werden.