Was hinter dem Verlust des Geruchssinns bei Covid-19 stecken kann

Covid-19 wird häufig mit Riechstörungen nach einer Virusinfektion in Verbindung gebracht: Die Mechanismen, durch die Sars-CoV-2 die Funktion der Nase beeinträchtigen, sind nicht bekannt.

Klinische Studien über neu auftretende olfaktorische Funktionsstörungen nach Virusinfektionen waren bisher durch kleine Stichprobengrößen in ihrer Aussagekraft begrenzt, wie eine aktuelle Übersichtsarbeit in der Fachzeitschrift The Lancet zeigt.

Obwohl inzwischen Daten aus neuropathologischen Proben zur Verfügung stehen, ist die bildgebende Untersuchung des Geruchssinns in der akuten Infektionsphase aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Infektionskontrolle und kritischer Erkrankungen immer noch selten.

Wie hoch die Rate von Riechstörungen bei Patienten mit Covid-19 ist, ist nicht bekannt: Schätzungen legen nahe, dass jeder Zweite oder sogar drei Viertel aller Erkrankten von der Beeinträchtigung des Geruchssinns betroffen sind.

Schnelle Erholung

Auch warum und wie die Genesung funktioniert, ist noch nicht geklärt. In den meisten Fällen erholt sich die Riechfunktion schnell und scheinbar vollständig und tritt in der Regel parallel zum Abklingen der anderen Symptome auf.

Im Median dauert es etwa zehn Tage, bis sich Patientinnen und Patienten von einer Riechstörung erholen, manche leiden weiterhin unter Riechstörungen. Forscher betonen, dass Menschen trotz anhaltender Riechstörung nicht mehr ansteckend sind.

Bei jenen, deren Geruchsfunktion nicht wiederhergestellt ist, ist unklar, ob dies auf eine nicht umkehrbare Schädigung der im Epithel des Nasengewölbes eingebetteten Geruchsneuronen, eine Schädigung des Riechkolbens oder eine Funktionsstörung in anderen Signalwegen des Zentralen Nervensystems zurückzuführen ist.