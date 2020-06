Warum viele nach dem Lockdown emotional überfordert sind

Lockdown-Erfahren wirken weiter

Sozialforscherin Ulrike Zartler stellt einen weiteren Grund für die Zerrissenheit fest. „Als Familiensoziologin muss ich betonen: Für die Familien war es eine Zumutung. Das beeinflusst auch die derzeitige Stimmungslage.“ Bei den ausführlichen Interviews, die weiterhin durchgeführt werden, zeige sich, dass mitunter unterschiedliche Meinungen aufeinanderprallen. „Wir nehmen wahr, dass es durchaus auch zu Diskrepanzen und Diskussionen in Freundeskreisen kommt.“

Das richtige Maß fürs Verhalten

Das Spektrum ist dabei groß: Was ist jetzt noch richtig an Maßnahmen, was ist übertrieben? Wieder fehlen Erfahrungswerte. „Die Frage ist, wo wir stehen: Sind wir noch in der Krise oder ist sie schon vorbei? Das macht einen Teil der Unsicherheit aus“, erklärt Zartler.

Damit man gut durch diese innere Zerrissenheit kommt, empfiehlt Psychotherapeut Stippl, den Fokus auf das Jetzt, aber auch auf die Vergangenheit zu legen. „Ich finde es wichtig, gerade jetzt über Ängste und Unsicherheiten zu reden. Viele glauben, sie sind die einzigen, denen es so geht.“

Biografie-Arbeit und Humor

Helfen könne auch die Technik der Biografie-Arbeit. Im Verlauf des Lebens habe jeder bereits Krisen bewältigt. „Sich daran zu erinnern, was damals geholfen hat, kann aufbauen und stärken.“ Im Alltag gewisse Regeln weiterhin einhalten zu wollen, weil man sich damit besser fühlt, sollte man kommunizieren. Am besten mit einem Schuss Humor. „Etwa: ,Du findest es vielleicht komisch, aber ich verstecke mich trotzdem lieber noch hinter der Maske.’“