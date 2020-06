Warum tagesklinische Eingriffe jetzt stark nachgefragt werden

Welche Eingriffe sind tagesklinisch möglich?

Zum Beispiel Gallenblasenentfernungen, Leistenbruch-Operationen, Krampfadern, Erkrankungen des Enddarms wie z. B. Hämorrhoiden, ausgewählte urologische Eingriffe. In Krankenhäusern mit diesen Abteilungen aber auch viele orthopädische Operationen, z. B. an der Schulter, am Knie oder Vorfuß, bestimmte gynäkologische Eingriffe und natürlich viele Behandlungen in der Augenheilkunde.

Was hat diese Entwicklung möglich gemacht?

Einerseits die minimal-invasiven Operationsmethoden mit kleinen Schnitten, die nicht nur kosmetische Vorteile haben. Die Patienten haben dadurch deutlich geringere Wundschmerzen und erholen sich schneller. Der zweite Grund ist die optimierte Schmerztherapie: Eine langjährige Erfahrung mit lokalen Anästhesieverfahren ermöglicht es, dass die Patienten nach der Operation weitgehend schmerzfrei bzw. besonders schmerzarm sind. Ein schmerzfreier Patient, dem auch nicht übel ist, geht sehr gerne rasch nach Hause.

Welche Vorteile hat das?

Die Patienten sind schneller mobil und erholen sich zu Hause in gewohnter Umgebung rascher. Sie schlafen besser und fühlen sich schneller fit. Durch internationale Studien ist auch belegt: Je kürzer man im Spital ist, umso niedriger ist das Risiko einer bakteriellen Infektion mit einem „Spitalskeim“, die dann z. B. zu einem Harnwegsinfekt oder einer bakteriellen Lungenentzündung führen kann.