Wenn der Beckenboden schwach wird: Diese Therapien helfen

Welche sind das?

Mehr als die Hälfte der Betroffenen profitiert von konservativer Therapie: Stuhlregulation, gezielte Entleerung und vor allem Beckenbodentraining. Am besten mithilfe speziell ausgebildeter Physiotherapeutinnen und -therapeuten, denn es müssen gezielt die richtigen Muskelgruppen erfühlt und trainiert werden. Unterstützend hilft oft auch eine Ernährungsumstellung, also etwa eine ballaststoffreichere Kost.

Welche Therapien gibt es darüber hinaus?

Operative Eingriffe: Bei Senkungsoperationen können wir über einen Zugang durch den After eine gesenkte Darmwand raffen oder den Darm minimal invasiv durch den Bauch hochziehen und fixieren. Bei Inkontinenzoperationen kann z. B. ein geschädigter Schließmuskel rekonstruiert werden. Es gibt auch einen Schrittmacher, der einen schwachen Schließmuskel durch elektrische Stimulation der Nerven kräftigen kann. In unserem Zentrum suchen Spezialistinnen und Spezialisten u.a. aus Chirurgie, Urologie, Gynäkologie, Innerer Medizin, Pflege und Physiotherapie nach individuellen Lösungen.

Tipp: Am 1. 10. bietet das Beckenbodenzentrum im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern in Wien ab 10.30 Uhr einen Info- und Mitmach-Vormittag zum Thema Beckenbodenschwäche und Inkontinenz an. 1060 Wien, Stumpergasse 13 Internet: www.bhswien.at

