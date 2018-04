Warum man grüne und keimende Kartoffeln nicht essen sollte

Sie sind selten, aber kommen doch vor: Vergiftungen durch grüne oder stark keimende Kartoffeln. Ursache sind sogenannte Glykoalkaloide, darunter Solanin als wichtiger Vertreter, sind natürliche Inhaltsstoffe der Kartoffel. Die Aufnahme einer bestimmten Menge dieser Stoffe kann beim Menschen zu Vergiftungen führen. Sie reichern sich besonders in grünen, keimenden und beschädigten Kartoffeln sowie in Kartoffelschalen an.

Beim Menschen führen sie zu Symptomen wie Übelkeit, Bauchschmerzen, Erbrechen und Durchfall, mitunter auch begleitet von Fieber. Bei schweren Vergiftungsfällen kann es zusätzlich zu Bewusstseinsstörungen, sehr selten bis zum Bewusstseinsverlust sowie weiterer Störungen der Hirnfunktionen, der Atmung oder des Kreislaufs kommen. In der Literatur wurden einzelne Todesfälle berichtet, in den vergangenen 50 Jahren sind jedoch keine Todesfälle aufgrund einer Vergiftung durch Glykoalkaloiden beschreiben worden. "Aus den letzten 100 Jahren sind nur wenige Vergiftungsfälle durch Kartoffelgerichte bekannt und dokumentiert", sagt Andreas Hensel, Präsident des deutschen Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) anlässlich eines Vergiftungsfalls in Deutschland.