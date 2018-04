Neue EU-Regelung zu Acrylamid: Was Sie wissen müssen

Sind kleinere Mengen Acrylamid okay?

Laut AGES gibt es für Acrylamid keine tolerierbare tägliche Aufnahmemenge, da diese Stoffe das Erbgut schädigen bzw. Krebs erzeugen können. Es lasse sich nach dem derzeitigen Stand des Wissens kein Wert festlegen, unter dem es kein Risiko für die Verbraucher gibt, heißt es auf der Homepage der Agentur. Aus diesen Gründen wurde kein gesetzlich geregelter Höchstgehalt für Acrylamid in Lebensmitteln festgelegt. Für Schadstoffe, die Krebs erzeugen und das Erbgut verändern, gilt das sogenannte ALARA-Prinzip (as low as reasonably achievable - so niedrig wie vernünftigerweise erreichbar). Dies bedeutet der AGES zufolge, dass alle vernünftigen Maßnahmen getroffen werden sollten, um die Gehalte an Acrylamid auf das niedrigste mögliche Niveau zu reduzieren.

Darf ich trotzdem meinen Toast dunkel essen?

Die Regelung gilt zwar nicht für Privathaushalte, Acrylamid entsteht aber auch dort. Stark gebräunte Produkte, etwa ein sehr dunkelbrauner oder gar verbrannter Toast, sollten nicht gegessen werden. "Vergolden statt Verkohlen und goldgelb statt goldbraun‘‘, laute das Motto. Speisen werden am besten möglichst kurz und bei Temperaturen unter 170 Grad gegart oder gebacken. Auch das Verhältnis von Oberfläche zu Volumen spielt eine Rolle – je größer die Stücke desto besser. Wer schonend gart, kocht und dünstet, ist auf der sicheren Seite.

Welche Alternativen gibt es? Kann man "gesund frittieren‘‘?

Das Frittieren, Rösten, Toasten oder Backen alleine führt noch nicht zur Bildung des krebserregenden Stoffes. Wer Erdäpfel verarbeiten will, sollte festkochende Sorten mit niedrigem Zuckergehalt wählen. Hilfreich ist auch, die Erdäpfel vor dem Frittieren noch in Wasser einzulegen oder kurz zu kochen. Die Erdäpfel sollten in jedem Fall frisch sein und keine grünen Stellen mehr aufweisen. Wer sie unter sechs Grad Celsius lagert, riskiert Kiefer zufolge, dass der Stärkegehalt dadurch steigt. Und genau dies gilt es zu vermeiden.

Sind Kinder stärker gefährdet?

Handelt es sich um krebserregende Stoffe, seien Kinder grundsätzlich einer größeren Gefahr ausgesetzt als Erwachsene, sagt die Expertin. Einerseits nehmen sie proportional zu ihrem geringen Körpergewicht mehr schädliche Substanzen auf. Andererseits achten Kinder weniger auf ihre Ernährung als Erwachsene. Gerade die wegen ihres hohen Acrylamid-Gehalts kritisierten Snacks wie Pommes frites, Chips, Knäckebrot und Kekse sind bei Kindern beliebt.

Bei Mäusen ist wissenschaftlich bestätigt, dass Acrylamid bestehendes Erbgut verändern kann und zu Krebs führt – wie ist das bei Menschen?

Beim Menschen liegen diesbezüglich noch keine eindeutigen Belege vor – die Substanz steht aber unter starkem Verdacht, schädlich zu sein. Die WHO stuft die Substanz als "wahrscheinlich krebserregend‘‘ für den Menschen ein. Einig sind sich die Forscher darüber, dass Maßnahmen zur Reduzierung von Acrylamid in Lebensmitteln dringend notwendig sind. Bisher gab es seitens der Lebensmittelunternehmen große Unterschiede im Umgang mit der Problematik – viele nehmen die Vorwürfe nicht ausreichend ernst.