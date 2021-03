Warum Joe Biden zwei Masken trägt

Auf Fotos sieht man US-Präsident Joe Biden immer wieder mit zwei Masken: Meist trägt er eine schwarze Stoff- oder FFP2-Maske, darunter lugt eine Standard-OP-Maske hervor. Auch die Vizepräsidentin Kamala Harris sowie der amerikanische Immunologe und Berater der US-Regierung Anthony Fauci sind zumindest teilweise mit zwei Masken unterwegs.

Eng anliegend mehr Schutz

Tatsächlich veröffentlichte die amerikanische Gesundheitsbehörde CDC (Centers for Disease Control and Prevention) eine Empfehlung dazu. Es geht dabei um die Anzahl der Schichten, die eine Maske bietet. Die CDC rät dazu, Masken, die über nur eine Schicht verfügen, also etwa Standard-OP-Masken, mit einer Stoffmaske zu kombinieren. Verfügt eine Maske bereits über mehrere Schichten und ist gut ans Gesicht angepasst, ist es nicht notwendig, zwei Masken zu tragen. Wird eine Maske verknotet und liegt eng rund um Nase und Mund an, steigt die Sicherheit ihres Schutzes ebenso. Laut CDC filtert die Kombination aus einer Stoffmaske und aus einer OP-Maske rund 85 Prozent der Partikel. Zum Vergleich: Die Standard OP-Maske filtert 77 Prozent der Partikel.