Warten auf Omikron-Vakzin wegen Sommerwelle kaum sinnvoll

Auch Impf-Experte Herwig Kollaritsch geht davon aus, dass mit Herbst f├╝r die meisten Menschen eine Auffrischungsimpfung notwendig sein wird. Die gro├če Boosterwelle mit dem dritten Stich liegt dann bereits ├╝ber ein dreiviertel Jahr zur├╝ck und auch der Schutz vor schweren Erkrankungen nehme damit ab. Insgesamt w├╝rden bis zum Herbst 4,5 Mio. ├ľsterreicher ihre Immunit├Ąt verlieren. Es mache deshalb Sinn, die Impfempfehlung davor besonders herauszustreichen.

Mit Herbst sei durch Ferienende und vermehrte R├╝ckkehr in geschlossene R├Ąume wieder ein besonders hohes Risiko zu erwarten, sich im Alltag zu infizieren - auch wenn der Anstieg diesmal aufgrund der Sommerwelle weniger stark ausfallen k├Ânnte. Personen mit Grunderkrankungen, sehr alten Menschen und jenen mit besonders vielen Sozialkontakten empfiehlt der ebenfalls an der MedUni Wien t├Ątige Kollaritsch, schon davor f├╝r einen optimalen Impfschutz zu sorgen.

Omikron-Anpassung vielleicht falsches Pferd

J├╝ngere Menschen, f├╝r die die Bedrohung durch die Infektion in der Regel nicht so gro├č ist, br├Ąuchten sicher nicht vor dem Ablauf eines halben Jahres zum Booster schreiten, meint Zeitlinger. Als j├╝ngerer Mensch ohne Vorerkrankungen m├╝sse man auch nicht unbedingt unter den Ersten sein, die die f├╝r Herbst erwarteten, an die Omikron-Variante angepassten mRNA-Impfstoffe erhalten. Droht die Zeit zwischen den Stichen l├Ąnger als neun Monate zu werden, fahre man letztlich eher besser mit einer erneuten Impfung mit einem herk├Âmmlichen Wirkstoff, so Zeitlinger.

"Nicht gering" sei mitunter die Wahrscheinlichkeit, dass man mit der Omikron-Anpassung gar auf das falsche Varianten-Pferd setzt. ├ťber all dem schwebt die M├Âglichkeit einer neuen dominanten Mutationsanh├Ąufung im SARS-CoV-2-Erreger, die auch wieder n├Ąher an urspr├╝nglicheren Varianten sein k├Ânnte.

W├Ąhrend der zum rollierenden Zulassungsverfahren bei der Europ├Ąischen Arzneimittelbeh├Ârde (EMA) angemeldete neue Impfstoff von Biontech/Pfizer "nur gegen die Omikron-Variante gerichtet ist", setzt man bei dem Moderna-Vakzin auf eine Kombination aus herk├Âmmlichem- und Omikron-Impfstoff. Die Datenlage zu beiden Vakzinen sei noch l├╝ckenhaft. Bei Moderna sei aber mittlerweile klar, dass der Impfschutz bei einem Booster mit dem angepassten Vakzin gegen├╝ber der urspr├╝nglichen Wuhan-Variante gleich gut bleibt.

Fragen seien aber noch dazu offen, um wie viel besser der Schutz gegen├╝ber Omikron ausf├Ąllt. Es gebe aber Hinweise, dass dieser nicht exorbitant h├Âher sein d├╝rfte und die vierte Impfung mit dem herk├Âmmlichen Vakzin laut Zeitlinger "fast gleich viel kann". Wie es um die neutralisierende Wirkung gegen├╝ber den BA.4/BA.5-Untervarianten bestellt ist, k├Ânne man anhand der Informationen von Moderna eigentlich kaum beurteilen, so der Experte: "Auf den angepassten Impfstoff zu warten, ist f├╝r mich momentan das schw├Ąchste Argument."

Noch schw├Ącher wiege die Argumentation, dass eine erst k├╝rzlich durchgemachte Infektion lange sch├╝tze. Auch hier gehen die Antik├Ârpertiter mit der Zeit deutlich zur├╝ck. "Wenn ich vor einem Monat Omikron gehabt h├Ątte, w├╝rde ich mich jetzt auch nicht impfen lassen", so Zeitlinger. F├╝r Ungeimpfte mache es aber schon drei Monate nach Infektion sehr wohl wieder Sinn, wie Studien zeigen.

In den n├Ąchsten Wochen erwartet Zeitlinger ├╝berdies Zulassungen f├╝r die Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna f├╝r Kinder im Alter von sechs Monaten bis zum Ende des sechsten Lebensjahres seitens der EMA. Hier sind die Wirkstoff-Dosen im Gegensatz zur Erwachsenen-Impfung auf ein Zehntel bzw. ein Viertel reduziert.