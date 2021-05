Wann darf ich nach einer Corona-Impfung wieder Blut spenden?

Auf ihrer Facebook-Seite ruft die Polizei Wien aktuell nach Unterstützung: "BlutspenderInnen aller Blutgruppen gesucht!", wurde am 13. Mai gepostet. Es werde dringend die Hilfe der Bevölkerung benötigt, um die flächendeckende Vollversorgung der Krankenhäuser aufrechtzuerhalten.

48 Stunden Pause

Schon kurz nach dem Aufruf der Polizei erschienen bereits die ersten Kommentare zum Thema Blutspende nach einer Corona-Impfung. Man sei "eine Weile" nach der Verabreichung eines Covid-19-Vakzins für die Blutspende gesperrt, so ein Facebook-Nutzer.

Konkret handelt es sich laut dem Roten Kreuz um eine 48-stündige sogenannte Karenzfrist, die nach einer Corona-Impfung eingehalten werden muss, um wieder Blut spenden zu können. Unabhängig davon, ob mit Astra Zeneca, Biontech/Pfizer oder Moderna geimpft wurde.

Ebenso kurz ist die Karenzfrist übrigens auch bei der FSME- sowie der Influenza-Impfung. Alle weiteren Fristen finden Sie hier.

Gespendet werden kann in der Blutspendezentrale in Wien (Wiedner Hauptstraße 32, 1040 Wien / Mo. und Fr.: 8:00-17:30 Uhr, Di., Mi. & Do.: 8:00-21:00 Uhr). Achtung: An Feiertagen geschlossen! Alle weiteren Termine finden Sie unter https://www.gibdeinbestes.at/termine.