Wahrscheinlich kein dauerhafter Schutz nach Coronavirus-Infektion

Keine Herdenimmunität: „Diese Daten bedeuten, dass man einen weiteren Nagel in den Sarg der Herdenimmunität einschlagen kann“, wird ein britischer Virologe im Guardian zitiert. Dazu Weseslindtner: „Es schaut ganz danach aus, dass das Konzept, möglichst viele Menschen möglichst rasch zu infizieren, nicht nur ethisch problematisch ist. Es scheint auch wissenschaftlich gesehen nicht zu funktionieren, wenn man sich neuerlich infizieren und andere anstecken kann.“

Und es gebe mittlerweile noch einen Grund dagegen: „Es kann schon sein, dass man selbst einen milden Verlauf hat, der Angesteckte aber letztlich nicht. Es mehren sich die Daten über Langzeitfolgen auch nach leichten Erkrankungen, etwa in der Lunge. Man muss also so vielen Menschen wie möglich die Infektion ersparen.“