Coronavirus: Antikörper von Lamas als Therapiehoffnung?

Im Mai diesen Jahres sorgten Wissenschafter der Universität Gent in Belgien und der Universität von Texas erstmals für Aufsehen: Sie konnten aus dem Blut der vierjährigen Lamadama Winter einen kleinen Antikörper isolieren, der im Labor an das neue Coronavirus binden und es neutralisieren kann. Das bedeutet, es kann keine Zellen mehr befallen und sich nicht mehr vermehren.

"Das ist ein wichtiger Schritt vorwärts in der Suche nach einer antiviralen Therapie gegen Covid-19", wurde Xavier Saelens, einer der beteiligten Forscher, damals in einer Aussendung seiner Universität zitiert. In einem Interview mit dem Ö1 Mittagsjournal berichtete Saelens jetzt, dass es bereits gelungen sei, Hamster mit diesen Antikörpern vor Infektionen zu schützen. "Das lässt uns hoffen, dass es beim Menschen auch klappt." Laut Saelens verbinden sich diese Antikörper "mit den Spitzen des Coronavirus, sodass das Virus nicht mehr am menschlichen Körper andocken kann".

Die Gabe von neutralisierenden Antikörpern würde einen unmittelbaren Schutz für den Empfänger bedeuten - etwa für ältere Menschen, die selbst nicht mehr ausreichend Antikörper produzieren. Auch eine vorbeugende Gabe von Lama-Antikörpern wäre denkbar, um Infektionen zu verhindern, sagt Saelens.

Derzeit werden Antikörper von genesenen Covid-19-Patienten schwer Kranken verabreicht. Dafür werden Blutplasmaspender gesucht, die Österreichische Ärztekammer und das Rote Kreuz starteten eine entsprechende Kampagne: