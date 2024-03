Herzrhythmus: Warum es wichtig ist, öfters den Puls zu kontrollieren

„Die Bedeutung des Pulses ist zu wenig im Bewusstsein“, sagt Martin Martinek, Leiter der Abteilung „Innere Medizin 2 – Kardiologie“ am Ordensklinikum Linz Elisabethinen. Völlig zu unrecht:

Zwei oder drei Finger an das Handgelenk an der Innenseite des Daumens legen. Und dann beobachten, ob der Pulsschlag regelmäßig ist, oder ob Unregelmäßigkeiten auftreten. „#takeyourpulse“ – fühle deinen Puls – nennt sich eine neue Initiative der Herzrhythmusgesellschaften aus Europa, Südamerika, Asien und den USA.

Gleichzeitig ist auch bei einem von drei Schlaganfällen unbehandeltes Vorhofflimmern die Ursache. Der Ablauf der elektrischen Erregung in den Herzvorhöfen ist gestört, das Blut kann nicht mehr richtig weitergepumpt werden, Blutgerinnsel können sich bilden und ins Gehirn gelangen. Ein Drittel der Betroffenen merkt die Herzrhythmusstörung nicht, sie verläuft ohne Symptome.

„Bei der regelmäßigen Selbstmessung des Pulses kann Vorhofflimmern rechtzeitig entdeckt werden“, betont Martinek: „Der Puls ist komplett unregelmäßig. Es gibt kurze und lange Abstände, die Pulsfrequenz in Ruhe liegt typischerweise über 100 Schläge pro Minute.“ Blutdruckmessgeräte zeigen den Puls als dritten Wert an – „viele notieren sich aber nur die Blutdruckwerte und achten gar nicht auf den Puls“.

Im Optimalfall liegt ein normaler Puls in Ruhe zwischen 60 und 80 Schlägen. „Werte zwischen 80 und 100 Herzschlägen pro Minute sind ein Graubereich“, betont Martinek. „Um von jungen Erwachsenen bis zu alten Menschen alle abzudecken, gilt auch dieser Bereich laut Definition noch als normal. Aber für mich ist es schon auffällig, wenn ein 65-Jähriger ohne Risikofaktoren ständig einen Puls von 95 hat.“

Ein durchtrainierter Mensch kann einen Ruhepuls unter 60 haben, ohne dass dies bedenklich ist. Das Herz ist dann so gut trainiert, dass es mit einem Schlag mehr Blut in die Hauptschlagader pumpen kann. „Auch Medikamente wie Betablocker können die Ursache für einen künstlich erniedrigten Ruhepuls sein“, betont Martinek. Sinkt aber bei einem durchschnittlichem Trainingszustand der Ruhepuls unter 50, so sei auch das auffällig.