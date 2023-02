Vogelgrippe fordert in Kambodscha erstes Todesopfer

In Kambodscha ist ein elfjähriges Mädchen an der Vogelgrippe gestorben, das teilten die örtlichen Behörden mit. Es handele sich um die erste bekannte Ansteckung mit dem H5N1-Virus bei einem Menschen in dem Land seit 2014, so das Gesundheitsministerium.

Grippe ähnliche Symptome

Den Angaben zufolge erkrankte das aus der ländlichen Region Prey Veng stammende Mädchen am 16. Februar, berichtet der deutsche Spiegel in seiner online-Ausgabe. Nach bis zu 39 Grad Fieber, Husten und Halsschmerzen wurde am Mittwoch die Diagnose Vogelgrippe festgehalten. Kurz darauf sei der Teenager in einem Krankenhaus in der Hauptstadt Phnom Penh gestorben.