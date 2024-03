Vegetarische Ernährung bei Kindern: "Ich mag kein Fleisch mehr"

Pflanzenöle statt Fisch

Omega-3-Fettsäuren lassen sich etwa über Öle wie Raps- oder Leinöl zuführen. „Omega-3-Fettsäuren sind in fettreichen Fischen enthalten. Die wenigsten essen davon ausreichende Mengen. Die Versorgung ist dennoch relativ gut, weil es gute pflanzliche Quellen gibt“, betont Kühn. Damit Kinder nicht zu Puddingvegetariern werden, also vor allem ungesunde, vegetarische Speisen essen, brauche es ein vielfältiges Angebot. Das gelte genauso für fleischessende Kinder. „Jede Ernährungsform sollte dem Kind von Anfang ermöglichen, Vorlieben zu entwickeln. Kommen gesündere Lebensmittel vorübergehend nicht gut an, muss man sich keine Sorgen machen, solange aus den großen Nahrungsmittelgruppen, also etwa Obst und Gemüse, etwas dabei ist“, rät Kühn.