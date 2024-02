Kopfschmerzen bei Kindern: Auslassen von Frühstück möglicher Auslöser

Als häufig galten Kopfschmerzen dann, wenn sie mehr als einmal pro Woche auftraten. Untersucht wurden die Daten von fünf Millionen Kindern und Jugendlichen im Alter von fünf bis 17 Jahren, die an einer großen kanadischen Gesundheitsumfrage teilnahmen. Sie wurden etwa gefragt, ob und wie oft sie in den letzten sechs Monaten unter Kopfschmerzen gelitten haben. Ungefähr sechs Prozent der Teilnehmer hatten mehr als einmal pro Woche Kopfschmerzen.

Erhoben wurden zudem verschiedene Lebensstilfaktoren wie Bildschirmzeit, Schlafstunden und Mahlzeiten. Bei Jugendlichen im Alter von 12 bis 17 Jahren wurden auch Angst- und Stimmungsstörungen abgefragt sowie ihr Substanzkonsum. Bei den Mahlzeiten gaben die Teilnehmer an, wie oft sie in der vergangenen Woche gefrühstückt und wie oft sie sich zum Abendessen mit ihrer Familie hingesetzt hatten – insgesamt also 14 mögliche Mahlzeiten in einer Woche.