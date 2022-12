USA: Zwillingsgeburten gingen während der Pandemie zurück

Der eingeschränkte Zugang zu Unfruchtbarkeitsbehandlungen zu Beginn der Pandemie könnte zu einem Rückgang der Zwillingsgeburten beigetragen haben, wie Daten der US-amerikanischen Zentren für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten vermuten lassen.

Die Zahl der Zwillingsgeburten ging in den USA zwischen 2019 und 2020 um sieben Prozent zurück – von 120.291 auf 112.437 – verglichen mit einem durchschnittlichen Rückgang von zwei Prozent pro Jahr von 2014 bis 2019, berichteten Forscher am Mittwoch in den National Vital Statistics Reports der CDC, basierend auf Daten von 50 Bundesstaaten und der District of Columbia.

Die Zwillingsgeburtenrate sank zwischen 2019 und 2020 um drei Prozent von 32,1 auf 31,1 pro 1.000 Geburten, gegenüber einem durchschnittlichen jährlichen Rückgang von einem Prozent von 2014 bis 2019, sagten die Forscher.

Größter Rückgang Ende 2020

Die größten Rückgänge waren im November und Dezember 2020 sowie im Januar 2021 zu verzeichnen, als die Zwillingsgeburtenraten im Vergleich zum Vorjahr um zehn, 14 bzw. sieben Prozent zurückgingen.

"Der Zeitpunkt der monatlichen Rückgänge Ende 2020 und Anfang 2021 fällt mit einer Empfängniszeit zusammen, als die Coronavirus-Pandemie begann und (Experten) empfahlen, dass Reproduktionsmediziner die Behandlung von Unfruchtbarkeit vorübergehend einschränken", heißt es in dem Bericht.

Die Zahl der Geburten mit einem Baby sei von 2019 auf 2020 nur um drei Prozent zurückgegangen, sagten die Autoren.

Insgesamt stiegen die Zwillingsgeburten im Jahr 2021 gegenüber dem Niveau von 2020 nicht wesentlich an, obwohl die Raten gegen Ende des Jahres zu steigen begannen.

Vor allem bei Frauen über 40 Jahren

Der größte Rückgang bei Zwillingsgeburten wurde bei Frauen über 40 Jahren beobachtet. Das ist jene Gruppe, die am ehesten eine Unfruchtbarkeitsbehandlung in Anspruch nimmt. Der geringste Rückgang war bei Frauen unter 30 Jahren zu verzeichnen, die am seltensten eine Unfruchtbarkeitsbehandlung in Anspruch nehmen, sagten die Autoren.

Die Studie könne zwar nicht beweisen, dass Pandemie-Lockdowns zu einem Rückgang der Zwillingsgeburten geführt haben, lässt aber einen Zusammenhang vermuten.

Zu Beginn der Pandemie war die Zahl der Frühgeborenen oder mit gefährlich niedrigem Gewicht geringer als gewöhnlich, stellten die Forscher fest.

Da Zwillinge ein höheres Risiko für diese Ergebnisse haben, "kann der Rückgang der Zwillingsgeburten zwischen 2019 und 2020 teilweise zu der Verringerung der Frühgeburten und Geburten mit geringem Geburtsgewicht beigetragen haben", sagten sie.