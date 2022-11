Das zweite Corona-Jahr brachte einen Babyboom

Die jüngste Mutter hatte bei der Geburt ihres Babys gerade ihren 15. Geburtstag gefeiert, die älteste stand fünf Monate vor ihrem 53. Geburtstag – beiden war gemeinsam: Es war ihr jeweils erstes Kind. Die Frauen teilten aber noch etwas – ihr Nachwuchs kam in einem wahren Babyboom-Jahr zur Welt: Das zweite Jahr der Corona-Pandemie brachte in der Steiermark ein Plus von 3,9 Prozentpunkten oder 424 Geburten gegenüber 2020, das ist zudem der zweithöchste Wert seit 1998.

Baby Nummer 10 für Steirerin

Die Landesstatistik gewährte am Montag aber noch mehr Einblick. So gab es zwei weitere 15-Jährige, die Mütter wurden, eine 16- und eine 17-Jährige bekamen jeweils bereits ihr zweites Baby, zwei 20-Jährige wurden im Vorjahr gar zu vierfachen Müttern. Rekordhalterin war im Vorjahr aber eine 40-Jährige – Baby Nummer 10 kam an. Der Durchschnitt sieht aber anders aus: Im Alter von 31,2 Jahren bringen Steirerinnen üblicherweise ihr erstes Kind zur Welt. Die Frauen werden bei der ersten Geburt generell älter: 2020 lag der Durchschnitt noch bei 30 Jahren, 2012 bei 28,5 Jahren, 1990 noch bei 25,9 Jahren.