Babys sind trotz Pandemie sozial kompetent

Die Maßnahmen zur EindĂ€mmung der Corona-Pandemie haben nicht negativ auf die Entwicklung sozialer und emotionaler Kompetenzen von Babys ausgewirkt. Das legen Experimente von Schweizer Forschenden nahe, die das Blickverfolgungsverhalten von SĂ€uglingen untersuchten. Beobachtet wurden SĂ€uglinge, die bereits Pandemieerfahrung gesammelt hatten. Dazu gehörte, dass sie vermehrt maskierte Gesichter sahen und aufgrund von Social Distancing weniger Kontakt mit anderen Menschen hatten.

Eye-Tracking als Maßeinheit

Schon Babys erkennen, wohin jemand seine Aufmerksamkeit richtet. Denn sie lernen schon frĂŒh, die Blickrichtung einer anderen Person zu erfassen. Dieses Signal nutzen sie, um sich in der Welt zurecht zu finden. "Diese FĂ€higkeit ist grundlegend, um soziale Interaktionen eingehen zu können, Beziehungen aufzubauen und die Sprache zu entwickeln", sagt Entwicklungspsychologin und Erstautorin Stephanie Wermelinger der UniversitĂ€t ZĂŒrich.

Experimente mit 113 SĂ€uglingen

Mithilfe von Eye-Tracking beobachtete sie und ihre Kollegen, ob Kleinkinder den Blicken einer Person in einem gezeigten Video folgen. Das Experiment fĂŒhrten sie mit 80 SĂ€uglingen durch, die 12 bis 15 Monate alt waren und in ihrem noch jungen Leben bereits Pandemieerfahrung gesammelt hatten. Dazu gehörte, dass sie vermehrt maskierte Gesichter sahen und wegen Homeoffice der Eltern und dem Aufruf zum Social Distancing im familiĂ€ren Umfeld mit weniger Menschen in Kontakt kamen. Die Ergebnisse verglichen die Forschenden mit denen von 133 Kindern, die keine Pandemieerfahrung hatten.

Kontakt zu Eltern reicht in diesem Alter

Wie sie in der Fachzeitschrift "Infancy" berichten, "zeigten die Ergebnisse keine signifikanten Unterschiede zwischen den beiden Stichproben." Beide Gruppen folgten den Blicken gleichermassen. "Wir gehen davon aus, dass die unverÀnderten sozialen Interaktionen mit Eltern und Bezugspersonen im hÀuslichen Rahmen ausreichen, um einen möglichen Einfluss der Corona-Pandemie auf Kleinkinder abzufedern", schloss Wermelinger aus der Studie.