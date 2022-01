Geboren im 1. Pandemiejahr: Babys schnitten bei Entwicklungstest schlechter ab

Columbia-Forscher fanden heraus, dass Babys, die im ersten Jahr der Pandemie geboren wurden, bei einem Entwicklungstest für soziale und motorische Fähigkeiten im Alter von sechs Monaten schlechter abschnitten als Babys, die kurz vor der Pandemie geboren wurden. Dieses Ergebnis war unabhängig davon, ob die Mütter während der Schwangerschaft an Covid-19 erkrankt waren oder nicht.

An der Studie nahmen 255 Babys teil, die zwischen März und Dezember 2020 in zwei New Yorker Spitälern geboren wurden. Die Ergebnisse wurden im Fachmagazin Jama Pediatrics veröffentlicht.

Enormer Stress der Mütter wirkt sich aus

"Säuglinge von Müttern, die während der Schwangerschaft an einer Virusinfektion erkrankt sind, haben ein höheres Risiko für neurologische Entwicklungsdefizite. Deshalb dachten wir, dass wir bei Säuglingen, deren Mütter während der Schwangerschaft an Covid erkrankt waren, Veränderungen in der neurologischen Entwicklung feststellen würden", sagt Dani Dumitriu, Assistenzprofessorin für Pädiatrie und Psychiatrie am Vagelos College of Physicians and Surgeons der Columbia University und leitende Ärztin der Studie.

"Wir waren überrascht, dass wir keinerlei Hinweise darauf fanden, dass die Exposition mit Corona im Mutterleib mit Defiziten in der neurologischen Entwicklung verbunden war. Vielmehr wurde die Zeit im Mutterleib einer von der Pandemie betroffenen Mutter mit etwas schlechteren Ergebnissen in Bereichen wie Motorik und soziale Fähigkeiten in Verbindung gebracht, nicht jedoch in anderen Bereichen wie Kommunikation oder Problemlösungsfähigkeit. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass der enorme Stress, dem sich die werdenden Mütter in dieser beispiellosen Zeit ausgesetzt sahen, eine Rolle gespielt haben könnte".