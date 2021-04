US-Gesundheitsbehörde: Voll Geimpfte können wieder reisen

Die Gesundheitsbehörde hatte Anfang März angesichts der wachsenden Zahl von Corona-Impfungen in den USA zunächst die Richtlinien zur Beschränkungen sozialer Kontakte gelockert und erklärt, voll geimpfte Menschen könnten in geschlossenen Räumen in kleinen privaten Runden nun wieder ohne Maske und ohne Mindestabstand zusammenkommen. Von nicht unbedingt nötigen Reisen riet die Behörde zu dem Zeitpunkt aber noch dringend ab. Inzwischen sind die Impfungen im Land aber weiter rasant vorangekommen. Laut CDC wurden bisher landesweit bereits mehr als 153 Millionen Impfdosen verabreicht.

In den Vereinigten Staaten sind bisher drei Impfstoffe erhältlich. Die Impfstoffe der Unternehmen Moderna sowie Pfizer/Biontech werden in je zwei Dosen verabreicht. Beim Stoff der Firma Johnson & Johnson reicht eine Spritze. Als voll geimpft gelten Menschen zwei Wochen nach der letzten erforderlichen Impfung.