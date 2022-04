US-Behörde gibt Corona-Atemtest Notfallzulassung

Gurgeltests, Lollipop-Tests, Nasenbohrer-Tests, Rachenabstriche. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, um eine Covid-19-Infektion nachzuweisen. Einer weiteren hat nun die US-Arzneimittelbehörde FDA eine Notfallzulassung erteilt. Mögliche Infektionen sollen über die Atemluft eines Menschen ermittelt werden. Das Instrument habe etwa die Größe eines Handgepäckkoffers, teilte die Behörde diese Woche mit.

Wie einen Luftballon aufblasen

Für den Test, der etwa in Arztpraxen oder Krankenhäusern durchgeführt werden könnte, müsse man in eine Art Schlauch blasen, ähnlich wie wenn man einen Luftballon aufpusten will. Ergebnisse liefere der Test nach chemischen Analysen der Atemluft in weniger als drei Minuten.

Bei einer Studie mit mehr als 2400 Teilnehmern mit und ohne Symptome habe das Instrument rund 91 Prozent der Infektionen korrekt erkannt sowie gut 99 Prozent der Nicht-Infizierten ausgeschlossen. In einer weiteren Studie mit der Corona-Variante Omikron war der Test den Angaben zufolge ähnlich zuverlässig.