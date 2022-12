UNO-Chef fordert gemeinsame Vorbereitung auf weitere Pandemien

UNO-GeneralsekretĂ€r AntĂłnio Guterres hat am Freitag eindringlich eine gemeinsame Vorbereitung aller Staaten auf weitere Gesundheitskrisen wie Covid-19 gefordert. "Eine Pandemie lĂ€sst sich nicht Land fĂŒr Land bekĂ€mpfen. Die Welt muss sich zusammentun", betonte er laut Mitteilung der UNO in Wien. "Covid-19 war ein Weckruf", sagte er rund drei Jahre nach der Entdeckung des Erregers SARS-CoV-2 und anlĂ€sslich des Internationalen Tags der Epidemievorsorge am 27. Dezember.

"Covid-19 wird sicher nicht die letzte Epidemie oder Pandemie sein, die die Menschheit zu bewĂ€ltigen hat", erlĂ€uterte Guterres. "Die Weltgemeinschaft muss sich die bittere Lektion, die Covid-19 gelehrt hat, zu Herzen nehmen und ambitioniert in Pandemievorsorge, -prĂ€vention und -bekĂ€mpfung investieren." Die VirusĂŒberwachung mĂŒsse verbessert werden, um Viren mit Epidemiepotenzial frĂŒhzeitig zu erkennen. Zudem brauche es widerstandsfĂ€higere Gesundheitssysteme und Gesundheitspersonal, das gut ausgebildet und ausgestattet ist sowie gut bezahlt wird.

"Wir mĂŒssen allen LĂ€ndern einen verteilungsgerechten Zugang zu Impfstoffen, Behandlungen, Diagnostika und lebensrettenden Technologien verschaffen", forderte der UNO-GeneralsekretĂ€r. Außerdem mĂŒsste mithilfe von Wissenschaft und faktengestĂŒtzten Informationen "die Geißel der Fehlinformationen und Pseudowissenschaft" bekĂ€mpft werden.