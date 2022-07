Neue Studie zu Hepatitis-Fällen bei Kindern: Covid-19 als Ursache unwahrscheinlich

Mindestens 1.000 Kinder in 35 Ländern erkrankten laut WHO seit April 2022 an Hepatitis unklarer Ursache. Die Erkrankungen verliefen teils schwer: Insgesamt 46 Kinder benötigten eine Lebertransplantation, 22 starben. Auch in Österreich mussten laut europäischer Gesundheitsbehörde ECDC drei Kinder aufgrund von Hepatitis unklarer Ursache behandelt werden. Über die Auslöser der Leberentzündungen entstand eine hitzige Diskussion in der Wissenschaft – vor allem zwei mögliche Infektionen wurden vermutet: eine mit SARS-CoV-2 oder eine mit Adenoviren. Typische Ursachen für Hepatitis bei Kindern, darunter eine Infektion mit den bekannten Hepatitisviren A, B, C, D und E und ein Zusammenhang mit Nahrungsmitteln oder toxischen Substanzen, konnten ausgeschlossen werden.