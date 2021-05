Umstrittenes Thema: Soll ab 12 Jahren gegen Covid-19 geimpft werden?

Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA entscheidet Freitag über die Zulassung des Impfstoffs von Biontech/Pfizer für die 12- bis 15-Jährigen – und wird diesen wahrscheinlich empfehlen. Das Nationale Impfgremium werde in den Tagen danach seine Empfehlungen abgeben“, heißt es im Gesundheitsministerium. In Deutschland erklärten bereits Mitglieder der Ständigen Impfkommission (STIKO), dass eine generelle Impfempfehlung für alle Kinder unwahrscheinlich sei. Noch gebe es zu wenig Daten.

Vormerkungen für diese Altersgruppe sind in Österreich bereits teilweise möglich – in Wien sind etwa schon 15 Prozent angemeldet. In den USA wird diese Altersgruppe schon seit Anfang Mai geimpft. Laut US-Gesundheitsbehörde CDC waren in der Zulassungsstudie 2.264 Kinder, die Hälfte erhielt ein Placebo. In der geimpften Gruppe trat kein Covid-Fall auf, in der Placebo-Gruppe gab es 16 Fälle. Zumeist kam es nur zu milden Impfreaktionen, es gebe aber keine Sicherheitsbedenken. Etwas erhöht waren in der Impfgruppe die Fälle von vorübergehenden Lymphknotenschwellungen.

Die komplette Studie, von externen Fachleuten geprüfte Studie zur Impfung der Kinder und Jugendlichen wurde heute, Freitag, im New England Journal of Medicine veröffentlicht. Mehr dazu lesen Sie hier: